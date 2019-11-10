В уральской столице осудят обвиняемого в убийстве девятилетней давности

11:56 | 11.11.2019

Фото: mosmonitor.ru

В Екатеринбурге будут судить 63-летнего уроженца Тюменской области. Его обвиняют в убийстве девятилетней давности.



Преступление было совершено весной 2010 года, когда обвиняемый приехал в столицу Урала из Перми, где отбывал наказание, и начал вести бродяжный образ жизни.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в конце апреля того года мужчина был в лесу, где и заметил женщину, направлявшуюся в коллективный сад. Он попытался завязать с ней разговор, отводя в тот же момент ее с тропинки. Женщина испугалась и стала звать на помощь, после чего злоумышленник накинул шнурок ей на шею и стал душить. После того как женщина задохнулась, злоумышленник накрыл ее тело своей курткой и сбежал.



В прокуратуре отметили, что в ходе экспертизы в 2010 году установить личность преступника не удалось. Но летом этого года расследование возобновили, и экспертиза определила личность мужчины, который отбывал наказание за совершение другого преступления.



Свою вину уроженец Тюменской области признал в полном объеме. Уголовное дело по факту убийства направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»