В Екатеринбурге задержали осужденного, сбежавшего из колонии

11:28 | 11.11.2019

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге задержали осужденного Жамолиддина Ражабова, сбежавшего несколько дней назад из колонии-поселения, находящейся в Камышлове.



Как рассказали в пресс-службе ГУСИН по Свердловской области, осужденного обнаружили вчера, 10 ноября, в 15:45 на рыночном комплексе «Таганский ряд» около торгового павильона.



Напомним, что Жамолиддин Ражабов, отбывавший срок за незаконное лишение свободы, пропал 7 ноября этого года. Его отсутствие заметили, когда начали проверять осужденных в отряде.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»