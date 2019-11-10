На Уралмаше начали сносить кафе, демонтажа которого добивались два года

11:01 | 11.11.2019

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге на Уралмаше сегодня начался снос кафе «Shkzbar», расположенного на ул. Коммунистической, 101А. Решение об освобождении земельного участка было вынесено Арбитражным судом Свердловской области еще в 2017 году, но владелец заведения добровольно к исполнению решения суда не приступил.



Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, за неисполнение решение суда его неоднократно штрафовали, после чего им было подано заявление о том, что снос будет произведен своими силами.



Был начат демонтаж веранды, однако работы так и не были завершены, владелец кафе продолжил уклоняться от исполнения требований. В связи с этим 11 ноября Администрация Орджоникидзевского района силами подрядчика приступила к демонтажу постройки, все расходы будут взысканы с бизнесмена.



В пресс-службе Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга добавили, что завершиться вынос нелегального объекта должен к 1 декабря.

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