Прокуратура Верхней Салды проверила детский сад, из которого сбежал ребенок

10:42 | 11.11.2019

Фото: eanews.ru

В Верхней Салде прокуратура проверила детский сад №13, из которого летом во время прогулки сбежал двухлетний малыш.



Ребенка нашли целым и невредимым через 20 минут после его «побега». Мальчика обнаружила местная жительница и сразу же сообщила о произошедшем в полицию. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что в тот день воспитатель младшей группы, в которой и находился мальчик, оставил детей без внимания.



В пресс-службе прокуратуры добавили, что руководитель детского сада даже не проинформировал полицию и родителей ребенка о его самовольном уходе, а это является нарушением.



В конце концов детское учреждение оштрафовали на 10 тысяч рублей, а заведующей и воспитателю был объявлен выговор. Теперь за данным детским садом будет пристально следить прокуратура.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»