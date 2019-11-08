Новости дня
10:42 | 11.11.2019
Фото: eanews.ru
Прокуратура Верхней Салды проверила детский сад, из которого сбежал ребенок
Ребенка нашли целым и невредимым через 20 минут после его «побега». Мальчика обнаружила местная жительница и сразу же сообщила о произошедшем в полицию. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что в тот день воспитатель младшей группы, в которой и находился мальчик, оставил детей без внимания.
В пресс-службе прокуратуры добавили, что руководитель детского сада даже не проинформировал полицию и родителей ребенка о его самовольном уходе, а это является нарушением.
В конце концов детское учреждение оштрафовали на 10 тысяч рублей, а заведующей и воспитателю был объявлен выговор. Теперь за данным детским садом будет пристально следить прокуратура.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
11:01 | 11.11.2019
На Уралмаше начали сносить кафе, демонтажа которого добивались два года
10:52 | 11.11.2019
Злая шутка: «труп» на Макаровском мосту в Екатеринбурге оказался чучелом
10:19 | 11.11.2019
Депутаты Екатеринбурга отстояли минимальную ставку налога на имущество физических лиц
10:04 | 11.11.2019
Двое полицейских отпраздновали в Екатеринбурге профессиональный праздник пьяными за рулем
09:43 | 11.11.2019
Криминал или шутка? В Екатеринбурге на Макаровском мосту висит мешок, напоминающий человеческое тело
09:33 | 11.11.2019
Открытие перекрестка на Эльмаше вновь перенесли
09:09 | 11.11.2019
В Екатеринбурге загорелась психиатрическая больница
00:17 | 11.11.2019
В Свердловскую область едет все больше мигрантов: официальные цифры
21:11 | 10.11.2019
С начала года на Среднем Урале в пожарах погибло 70 человек
20:35 | 10.11.2019
В столице Урала ищут пропавшего мужчину
20:13 | 10.11.2019
В Екатеринбурге перенесли открытие движения по улице Просторная
19:18 | 10.11.2019
В Нижнем Тагиле загорелся офис
18:45 | 10.11.2019
В столице Урала отменили концерт грузинского ансамбля
17:58 | 10.11.2019
Ветрено и скользко: прогноз погоды в Екатеринбурге на начало недели
16:55 | 10.11.2019
Водитель не заметил огня: в Екатеринбурге вспыхнул пассажирский автобус
15:58 | 10.11.2019
В свердловские колонии привезли на службу пять щенков
14:57 | 10.11.2019
Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшего подростка
13:57 | 10.11.2019
В столице Урала строители спасли провалившегося под лед пса
13:00 | 10.11.2019
Миллион сюрпризов: в Екатеринбурге выступили Би-2
11:49 | 10.11.2019
Диагностирована черепно-мозговая травма: в Екатеринбурге сбили ребенка на самокате
11:00 | 10.11.2019
В Екатеринбурге у площади Коммунаров перевернулся Nissan
09:33 | 10.11.2019
Баскетбольный клуб «Урал» проиграл на выезде
03:31 | 10.11.2019
В Прикамье в рамках нацпроекта начала работу вторая модельная библиотека
03:29 | 10.11.2019
Волонтеры помогут жителям Прикамья перенастроить цифровое ТВ-оборудование с появлением «21-й кнопки»
18:29 | 9.11.2019
В центре Екатеринбурга столкнулись 4 автомобиля
16:46 | 9.11.2019
В Екатеринбурге военнослужащие ЦВО получили «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством»
15:49 | 9.11.2019
Екатеринбуржцы смогут сдать опасные бытовые отходы