Депутаты Екатеринбурга отстояли минимальную ставку налога на имущество физических лиц

10:19 | 11.11.2019

Ставки налога на имущество физических лиц, предложенные Главой Екатеринбурга Александром Высокинским и не принятые депутатами городской Думы, обсуждаемые в стенах ЕГД последний месяц, больше не будут обсуждаться.



После очень эмоционального и продолжительного обсуждения депутатам удалось отстоять позиции горожан и закрепить ставку на уровне 0,1%. Александр Высокинский прислушался к убедительным доводам и согласился не выносить больше этот вопрос на рассмотрение Екатеринбургской городской Думы. Жители Екатеринбурга будут платить налог на имущество по минимальной ставке в 0,1% от его кадастровой стоимости.



Напомним, многие народные избранники высказались категорически против принятия новых налоговых ставок. Они отмечали, что повышение налога снизит финансовую защищенность населения.

© «Вечерние ведомости»