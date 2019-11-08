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10:04 | 11.11.2019

Двое полицейских отпраздновали в Екатеринбурге профессиональный праздник пьяными за рулем

В минувшие выходные в Екатеринбурге двое сотрудников транспортной полиции попались пьяными за рулем. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников. Первый случай произошел в ночь с 8 на 9 ноября, когда полицейские отмечали на корпоративах свой служебный праздник, второй с 9 на 10.

По итогам служебной проверки будет приниматься решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел в связи с совершением порочащего поступка.

Напомним, что неделей ранее в Екатеринбурге также были задержаны двое сотрудников полиции, севшими за руль в состоянии алкогольного опьянения.

© «Вечерние ведомости»

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