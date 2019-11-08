Открытие перекрестка на Эльмаше вновь перенесли

09:33 | 11.11.2019

В Екатеринбурге опять перенесли открытие перекрестка Фрезеровщиков – Старых Большевиков. Движение по данному участку должны были открыть уже сегодня, но на перекрестке прорвало канализационную трубу.



Как отметил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко в Facebook, подрядчик заверял, что все в порядке, но в финальной стадии работ произошло ЧП. Сейчас последствия аварии ликвидируют.



Планируется, что движение по перекрестку откроют через пару дней. Напомним, что ограничения ввели еще в середине августа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»