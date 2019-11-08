В Свердловскую область едет все больше мигрантов: официальные цифры

00:17 | 11.11.2019

За последние 10 месяцев 2019 года в Свердловской области гражданство РФ получили 6698 граждан. Такие данные приведены Управлением по вопросам миграции (УВМ) регионального ГУ МВД России.



Кроме этого, оформлено 6432 разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (аннулировано 143, как правило, аннулирование РВП инициирует ФСБ либо УВМ), оформлено 5096 видов на жительство, 2635 разрешений на работу (из них лишь 652 квалифицированным и высококвалифицированным специалистам), 34190 патентов для работы.



В рамках контрольно-надзорной деятельности по материалам УВМ выдворено 399 гастарбайтеров. Возбуждено 25 уголовных дел по факту организации незаконной миграции, 74 по ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация по месту жительства») , 1044 – по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»).



Добавим, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество выданных документов, дающих право мигрантам законно пребывать на территории РФ, серьезно увеличилось. Так, было оформлено 5730 разрешений на временное проживание (за 10 месяцев 2019 г. – 6432), 2882 вида на жительство (5096 соответственно).

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