С начала года на Среднем Урале в пожарах погибло 70 человек

21:11 | 10.11.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С начала 2019 года на Среднем Урале произошло 1523 пожара, случившихся из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Огонь стал причиной смерти 70 человек, шестеро из которых – дети.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что количество возгораний увеличивается с наступлением низких температур. Из-за этого спасатели МЧС усилили работу с населением по предотвращению новых пожаров и гибели людей.



Так, один из рейдов прошел в Тавдинском городском округе. Сотрудники МЧС напомнили жителям правила пожарной безопасности и провели осмотр жилья, подсказывая – что и как исправить.



Другой рейд прошел в Карпинском городском округе. В этот раз к проведению разъяснительной работы были привлечены добровольные пожарные, которые напомнили о том, что в частном доме необходимо правильно эксплуатировать даже исправную печь.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»