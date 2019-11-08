В столице Урала ищут пропавшего мужчину

20:35 | 10.11.2019

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В екатеринбургском микрорайоне Кировский пропал 41-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».



Владимир Витальевич Аплекайев пропал 9 ноября этого года. Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. На предплечье левой руки имеется татуировка в виде скорпиона.



На момент пропажи Владимир был одет в тёмно-коричневые штаны с белыми вставками, тёмно-коричневые зимние ботинки, темно-синюю кофту, темно-синюю куртку и темно-серую шапку.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Витальевича, просят звонить руководителю отряда «Лиса» Наталии +7 (900) 044-02-20 или в полицию 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»