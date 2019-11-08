В Екатеринбурге перенесли открытие движения по улице Просторная

20:13 | 10.11.2019

Фото: e1.ru

Сегодня, 10 ноября, в Екатеринбурге на Уктусе должны были открыть транспортное движение по улице Просторная, которая была закрыта целый месяц. С утра машины встали в пробку, но выяснилось, что улицу до сих пор не открыли.



Напомним, что дорогу перекрыли из-за строительства инженерных сетей ЖК «Просторы» корпорации «Атомстройкомплекс». В пресс-службе компании подтвердили, что работы ещё продолжаются, но завтра планируется открыть проезд для автомобилистов по альтернативной схеме – частично в объезд.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»