Волейболистки «Уралочки-НТМК» потерпели первое поражение в чемпионате России

19:54 | 10.11.2019

Фото: uralochka-vc.com

Сегодня в Нижнем Тагиле свердловские волейболистки уступили в домашнем матче 4-го тура саратовскому «Протону». Игра закончилась со счётом 2:3 (25:16, 25:27, 16:25, 25:22, 13:15).



Уральская команда с лёгкостью вела в первой партии. Во втором сете «Уралочка» уступила в игре на больше-меньше, а в третьем – саратовцы начали развивать свой успех. В начале решающей партии «Протон» вёл в счёте, но хозяева восстановили равенство –12:12. Однако ошибка екатеринбурженок позволила саратовцам вырваться вперёд и дойти до победы.



Следующий матч «Уралочка» проведет 16 ноября в Екатеринбурге. В 16:30 свердловчанки встретятся с «Динамо-Казани».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»