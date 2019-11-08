Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

19:54 | 10.11.2019

Фото: uralochka-vc.com

Волейболистки «Уралочки-НТМК» потерпели первое поражение в чемпионате России

Сегодня в Нижнем Тагиле свердловские волейболистки уступили в домашнем матче 4-го тура саратовскому «Протону». Игра закончилась со счётом 2:3 (25:16, 25:27, 16:25, 25:22, 13:15).

Уральская команда с лёгкостью вела в первой партии. Во втором сете «Уралочка» уступила в игре на больше-меньше, а в третьем – саратовцы начали развивать свой успех. В начале решающей партии «Протон» вёл в счёте, но хозяева восстановили равенство –12:12. Однако ошибка екатеринбурженок позволила саратовцам вырваться вперёд и дойти до победы.

Следующий матч «Уралочка» проведет 16 ноября в Екатеринбурге. В 16:30 свердловчанки встретятся с «Динамо-Казани».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:11 | 10.11.2019
С начала года на Среднем Урале в пожарах погибло 70 человек

20:35 | 10.11.2019
В столице Урала ищут пропавшего мужчину

20:13 | 10.11.2019
В Екатеринбурге перенесли открытие движения по улице Просторная

19:54 | 10.11.2019
Волейболистки «Уралочки-НТМК» потерпели первое поражение в чемпионате России

19:18 | 10.11.2019
В Нижнем Тагиле загорелся офис

18:45 | 10.11.2019
В столице Урала отменили концерт грузинского ансамбля

17:58 | 10.11.2019
Ветрено и скользко: прогноз погоды в Екатеринбурге на начало недели

16:55 | 10.11.2019
Водитель не заметил огня: в Екатеринбурге вспыхнул пассажирский автобус

15:58 | 10.11.2019
В свердловские колонии привезли на службу пять щенков

14:57 | 10.11.2019
Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшего подростка

13:57 | 10.11.2019
В столице Урала строители спасли провалившегося под лед пса

13:00 | 10.11.2019
Миллион сюрпризов: в Екатеринбурге выступили Би-2

11:49 | 10.11.2019
Диагностирована черепно-мозговая травма: в Екатеринбурге сбили ребенка на самокате

11:00 | 10.11.2019
В Екатеринбурге у площади Коммунаров перевернулся Nissan

10:27 | 10.11.2019
Екатеринбурженка завоевала золотую медаль на мировом первенстве по грэпплингу

09:33 | 10.11.2019
Баскетбольный клуб «Урал» проиграл на выезде

03:31 | 10.11.2019
В Прикамье в рамках нацпроекта начала работу вторая модельная библиотека

03:29 | 10.11.2019
Волонтеры помогут жителям Прикамья перенастроить цифровое ТВ-оборудование с появлением «21-й кнопки»

03:28 | 10.11.2019
Театр «У Моста» вошел в шорт-лист Международной премии зрительских симпатий

03:15 | 10.11.2019
Пермские школьники стали победителями и призерами чемпионата по стрельбе из лука

09.11.2019

19:25 | 9.11.2019
Студента, обвиняемого в убийстве 15-летней екатеринбурженки, отправили в СИЗО

18:43 | 9.11.2019
Екатеринбуржец завоевал два золота на чемпионате мира по армрестлингу

18:29 | 9.11.2019
В центре Екатеринбурга столкнулись 4 автомобиля

16:46 | 9.11.2019
В Екатеринбурге военнослужащие ЦВО получили «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством»

16:28 | 9.11.2019
Екатеринбургскую школу ждет проверка после сообщения о нарушении санитарных правил

15:49 | 9.11.2019
Екатеринбуржцы смогут сдать опасные бытовые отходы

15:12 | 9.11.2019
Перекресток улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков в Екатеринбурге откроют в начале недели

14:47 | 9.11.2019
Для сотрудников Екатеринбургского метрополитена сошьют новую форму

13:53 | 9.11.2019
В Екатеринбург приедет Дед Мороз

13:14 | 9.11.2019
Власти Екатеринбурга подарили Свердловской школе новый автобус

12:39 | 9.11.2019
В ДТП в Свердловской области с грузовиком пострадал человек

12:11 | 9.11.2019
Под Екатеринбургом на стройке при воинской части пострадал рабочий

11:41 | 9.11.2019
Жителю свердловского села назначили 2 года колонии за избиение сожительницы

11:07 | 9.11.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием Mercedes и Renault Logan

10:50 | 9.11.2019
Футболисты «Урала» сыграли с «Ахматом» вничью

10:02 | 9.11.2019
В Свердловской области в ДТП пострадали трое подростков





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 