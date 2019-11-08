В Нижнем Тагиле загорелся офис

19:18 | 10.11.2019

Сегодня в полдень в Нижнем Тагиле на улице Красноармейская загорелся офис в трехэтажном административном здании. Пожар вспыхнул на первом этаже.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пламя охватило восемь квадратных метров, сгорели мебель и холодильник. В тушении пожара были задействованы четыре спасателя и две спецмашины. К счастью, пострадавших нет.



В 12:13 пожар уже был потушен. А разбор конструкций завершился в 12:40.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»