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18:45 | 10.11.2019
Фото: ekb.kassy.ru
В столице Урала отменили концерт грузинского ансамбля
Причины срыва мероприятия организаторы не называют. «Ничего не случилось, отменен и всё», – заявил один из организаторов. Но информационное агентство Европейско-азиатские новости отмечает, что по его данным, ансамбль не пустили в Россию – артистам не дали визу.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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