В столице Урала отменили концерт грузинского ансамбля

18:45 | 10.11.2019

Фото: ekb.kassy.ru

В Екатеринбурге отменили концерт Государственного грузинского ансамбля песни и танца ДАИСИ и Бэнд МУЦО «Сияние Грузии». Выступление должно было состояться завтра, 11 ноября, во «Дворце Молодежи».



Причины срыва мероприятия организаторы не называют. «Ничего не случилось, отменен и всё», – заявил один из организаторов. Но информационное агентство Европейско-азиатские новости отмечает, что по его данным, ансамбль не пустили в Россию – артистам не дали визу.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»