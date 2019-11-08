Водитель не заметил огня: в Екатеринбурге вспыхнул пассажирский автобус

16:55 | 10.11.2019

Фото: инцидент Екатеринбург

Сегодня днём в столице Урала между остановками Волгоградская и Амундсена загорелся пассажирский автобус. По словам очевидцев происшествия, огонь охватил крышу транспорта.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке, когда автобус ехал в парк. Пассажиров на момент ЧП в салоне не было.



Как рассказал очевидец, водитель не понял, почему сломался автобус «Об огне ему сообщила моя мама, и тут же она вызвала пожарную службу», – рассказал свидетель происшествия. По его словам, пожарных ждали 10-15 минут.



Автомобилисты останавливались, чтобы помочь, но у большинства не было в машине огнетушителей. «Главным героем стал мужчина с досками на машине. Он помог забраться и сбить самое сильное пламя», – отмечает очевидец.



Добавим, что, по данным спасателей, в ЧП никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»