В свердловские колонии привезли на службу пять щенков

15:58 | 10.11.2019

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В свердловские исправительные колонии прибыли пять щенков бельгийской и немецкой овчарки, которые будут служить уголовно-исполнительной системе региона, когда подрастут.



Пополнение прибыло в екатеринбургскую колонию №10, невьянскую №46, в колонию №54 в Новой Ляле, екатеринбургский следственный изолятор №5 и колонию-поселение №56 в Первоуральске.



Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, для использования в племенной и служебной деятельности учреждений ведомоств пять щенков были переданы из ГУФСИН по Кемеровской области.



Отметим, что в племенном питомнике ГУФСИН также разводят щенков кавказской овчарки. Их отправляют в Пермский край, Кировскую, Омскую и Свердловскую области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»