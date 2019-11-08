Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшего подростка

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают пропавшего 14-летнего подростка. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.9 ноября в дежурную часть 11-го отдела полиции поступило сообщение о пропавшем без вести Даниле Баходуровиче Пирове 2005 года рождения. Как рассказала мама Данила, подросток ушел гулять днём 31 октября и до сих пор не вернулся. Отметим, что ранее мальчик уже совершал самовольные уходы из дома.Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление местонахождения подростка. Полиция просит всех, кто знает что-либо о пропавшем ребенке и его местонахождении, сообщить по телефонам 8 (343) 356-42-11 или 02.