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11:49 | 10.11.2019
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Диагностирована черепно-мозговая травма: в Екатеринбурге сбили ребенка на самокате
Как рассказали в ведомстве, водитель Ford Focus двигался по жилой зоне дублёра улицы Высоцкого и допустил наезд на пешехода, ехавшего на самокате справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель сообщил, что ехал со скоростью около 30 км/ч, когда перед машиной неожиданно выехал ребенок. Удар пришелся на правую дверь иномарки и зеркало заднего вида.
Ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. По предварительным данным, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и рана левой ноги.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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