Диагностирована черепно-мозговая травма: в Екатеринбурге сбили ребенка на самокате

11:49 | 10.11.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В субботу днём в Екатеринбурге на улице Высоцкого у 48-го дома иромарка сбила 11-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Как рассказали в ведомстве, водитель Ford Focus двигался по жилой зоне дублёра улицы Высоцкого и допустил наезд на пешехода, ехавшего на самокате справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель сообщил, что ехал со скоростью около 30 км/ч, когда перед машиной неожиданно выехал ребенок. Удар пришелся на правую дверь иномарки и зеркало заднего вида.



Ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. По предварительным данным, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и рана левой ноги.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»