В Екатеринбурге у площади Коммунаров перевернулся Nissan

11:00 | 10.11.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Вчера вечером в Екатеринбурге на перекрестке у площади Коммунаров столкнулись два автомобиля. ДТП произошло около 21:20.



По словам очевидцев, Toyota ехала по улице Татищева в направлении проспекта Ленина, а Nissan Juke двигался по улице Репина от Дворца молодежи в сторону стадиона. Первые два ряда пропустили автомобиль, но водитель не заметил Toyota, двигавшуюся в крайнем правом ряду, и врезался в машину. По словам свидетелей происшествия, в результате столкновения Nissan перевернулся.



Добавим, что в столкнувшихся автомобилях ехало по три человека. Пострадавшую 48-летнюю пассажирку Nissan увезли на реанимобиле в 36-ю больницу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»