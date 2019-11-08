Баскетбольный клуб «Урал» проиграл на выезде

09:33 | 10.11.2019

Фото: bcural.ru

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал» уступил в выездном матче первого дивизиона российской Суперлиги ижевской команде «Купол-Родники». Игра закончилась со счётом 74:82 (21:23, 16:21, 18:20 и 19:18).



Как рассказали в пресс-службе клуба, уральцы до последнего продолжали бороться и сократили отставание до пяти очков за полминуты до конца матча, однако вырвать победу им не удалось.



Следующий матч у екатеринбуржцев пройдет в Дивсе 12 ноября. «Урал» встретится с «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды в 19:15.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»