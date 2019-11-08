Студента, обвиняемого в убийстве 15-летней екатеринбурженки, отправили в СИЗО

19:25 | 9.11.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге под стражу взяли студента, обвиняемого в убийстве 15-летней девушки. Напомним, екатеринбурженка скончалась после ранения, которое получила во время конфликта между компаниями подростков.



Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, молодому человеку уже предъявили обвинение в убийстве. Он будет находиться в СИЗО до 6 января 2020 года.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»