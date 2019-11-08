В центре Екатеринбурга столкнулись 4 автомобиля

18:29 | 9.11.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В центре уральской столицы, возле дома на Малышева, 16 произошло ДТП с участием двух машин. Согласно сервису «Яндекс. Пробки» из-за аварии на участке сильно затруднено движение.



Следует добавить, что также на улице Малышева в это же время случилось ещё одно ДТП, из-за чего заторы наблюдаются в обе стороны.



Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»