В Екатеринбурге военнослужащие ЦВО получили «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством»

16:46 | 9.11.2019

Фото: пресс-служба ЦВО

В уральской столице наградили военнослужащих ЦВО. Как рассказали в пресс-службе округа, более 20 генералов, офицеров и прапорщиков удостоились награды «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством», а также медалей Суворова и Жукова.



Отмечается, что ордена «За военные заслуги» получили двое военнослужащих управлений связи и железнодорожных войск ЦВО.



Добавим, что в завершение церемонии награждения командующий военным округом пожелал семьям и родным награжденных здоровья.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»