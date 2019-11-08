Екатеринбуржцы смогут сдать опасные бытовые отходы

15:49 | 9.11.2019

Фото: kudago.com

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе будут принимать опасные бытовые отходы. Уральцы смогут избавиться от ненужных батареек, ртутных градусников, ламп и автоаккумуляторов 12 и 18 ноября.



12 ноября пункты приема возле здания районной администрации по адресу Московская,27 будут работать с 15 до 19 часов, а 18 ноября с 8 до 12 часов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»