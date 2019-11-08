Перекресток улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков в Екатеринбурге откроют начале недели

15:12 | 9.11.2019

Фото: orenonline.ru

В начале следующей недели на Эльмаше могут открыть движение по перекрестку Фрезеровщиков – Старых Большевиков, об этом рассказал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.



Он пообещал, что ремонт закончат до конца текущей недели.



Напомним, что перекресток закрыт ещё с 17 августа из-за строительства трамвайных путей. Изначально ожидалось, что движение откроют 5 сентября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»