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13:14 | 9.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга подарили Свердловской школе новый автобус

В Свердловской области замглавы Екатеринбурга по вопросам соцполитики Дмитрий Баранов и начальник Департамента образования администрации уральской столицы Екатерина Сибирцева вручили директору школы №98 поселка Садовый ключи от нового автобуса. Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, новый автобус стал подарком учреждению на юбилей.

Теперь ученики будут ездить на учебу на новом автобусе марки «КАВЗ», оборудованным системой навигационного контроля, тахографом и другими опциями. Отмечается, что на сегодняшний день это самый большой школьный транспорт в парке муниципальных организаций Екатеринбурга.

За раз на автобусе в учреждение смогут приезжать 36 учеников. Добавим, ранее транспорта у школы не было и детям приходилось добираться на учебу самостоятельно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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