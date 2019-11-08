Власти Екатеринбурга подарили Свердловской школе новый автобус

13:14 | 9.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Свердловской области замглавы Екатеринбурга по вопросам соцполитики Дмитрий Баранов и начальник Департамента образования администрации уральской столицы Екатерина Сибирцева вручили директору школы №98 поселка Садовый ключи от нового автобуса. Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, новый автобус стал подарком учреждению на юбилей.



Теперь ученики будут ездить на учебу на новом автобусе марки «КАВЗ», оборудованным системой навигационного контроля, тахографом и другими опциями. Отмечается, что на сегодняшний день это самый большой школьный транспорт в парке муниципальных организаций Екатеринбурга.



За раз на автобусе в учреждение смогут приезжать 36 учеников. Добавим, ранее транспорта у школы не было и детям приходилось добираться на учебу самостоятельно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»