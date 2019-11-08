Жителю свердловского села назначили 2 года колонии за избиение сожительницы

11:41 | 9.11.2019

Фото: belinskij.pnzreg.ru



За избиение сожительницы с применением предмета, используемого в качестве оружия, жителю Свердловской области назначили 2 года лишения свободы, об этом рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району.



Инцидент случился 27 июля. Пара распивала спиртное у знакомых в гостях, а когда мужчина решил уйти домой, его подруга приняла решение остаться с приятелями.



Вернулась домой женщина ближе к полуночи. Конфликт, в результате которого пострадала свердловчанка, произошел на кухне, когда сожитель готовил ужин.



В результате обвиняемого осудили по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»