В Екатеринбурге произошло ДТП с участием Mercedes и Renault Logan

11:07 | 9.11.2019

Фото: Е1

В уральской столице возле Южного автовокзала произошло ДТП с участием двух иномарок. На месте работают сотрудники ДПС и МЧС, об этом рассказали на портале Е1.



Уточним, что авария произошла на перекрестке улиц Щорса и Белинского. В результате ДТП Mercedes вылетел на тротуар, а у Renault Logan разбились окна.



Информации о пострадавших нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»