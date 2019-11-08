В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали аэропорт Кольцово

09:32 | 9.11.2019

Фото: 2gis.ru

В столице Урала прошла экстренная эвакуация аэропорта из-за сообщения об угрозе. Согласно информации портала Е1, сотрудников Кольцово анонимно предупредили о минировании.



В пресс-службе аэропорта заявили, что на данный момент пассажирам ничего не угрожает. Кольцово уже проверили специалисты. Никаких угроз, по словам сотрудников аэропорта, в здании не обнаружено.



Следует добавить, что из-за эвакуации в аэропорту задерживается более 10 рейсов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»