В Каменске-Уральском горел жилой дом

09:03 | 9.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера вечером в селе Колчедан Каменска-Уральского случился пожар в жилом двухэтажном доме, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 22:46. В одной из квартир дома на площади 10 квадратных метров загорелось домашнее имущество.



На борьбу с огнем выезжали 10 пожарных с 3 единицами техники. Огонь потушили в 23:04, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23:30.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»