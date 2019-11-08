Свердловские полицейские отмечают профессиональный праздник: силовикам вручили награды и офицерские звания

Праздничное мероприятие посетил губернатор Евгений Куйвашев

Свердловские полицейские провели ряд мероприятий, приуроченных к своему профессиональному празднику – Дню сотрудника органов внутренних дел, который будет отмечаться в стране в предстоящее воскресенье 10 ноября.Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры Железнодорожников. Поздравить с профессиональным праздником людей в погонах пришли губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, главный федеральный инспектор Михаил Каган, представители законодательной и исполнительной власти, первые лица правоохранительных органов региона.«Необходимо помнить, что основой авторитета работников ОВД, прежде всего, является доверие и поддержка со стороны населения», - отметил в своем выступлении начальник ГУ МВД Александр Мешков.За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в службе ряд должностных лиц были поощрены, сообщил пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.Так, Почетными грамотами МВД наградили начальника отдела ГИБДД Екатеринбурга Вадима Буйдалина, командира отдельного спецбатальона ДПС Романа Савенко, начальника отдела УГИБДД Дмитрия Устинова. Специальное офицерское звание «полковник полиции» получил начальник ОП № 1 УМВД России по Екатеринбургу Антон Томилов.Евгений Куйвашев в своем выступлении поблагодарил руководство и коллектив Главного управления за достойное обеспечение общественной безопасности в период проведения крупных международных мероприятий. Он лично вручил шести сотрудникам полиции почетные грамоты. Среди поощренных губернатором – заместитель начальника ОГИБДД Алексей Суслов и заместитель командира отдельного спецбатальона ДПС Алексей Белоконенко.