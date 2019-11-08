В Екатеринбурге из-за ДТП на Луначарского приостановлено движение трамваев

19:51 | 8.11.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В уральской столице на улице Луначарского столкнулись автомобиль и трамвай. Как рассказывают очевидцы, из-за ДТП временно приостановилось движение в сторону Пионерского района.



Уточняется, что авария произошла возле дома на Луначарского, 82, около остановки «Шарташская». Трамвай №28 столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.



Информации о пострадавших в аварии нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»