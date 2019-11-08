В администрации Екатеринбурга обсудили инвестиции в культуру, здравоохранение и спорт

19:08 | 8.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 8 ноября, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с депутатами гордумы, чтобы обсудить проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в ходе совещания были обсуждены инвестиции в культуру, здравоохранение и спорт.



В городе, по словам Высокинского, предусмотрено строительство и проектирование 6 детско-юношеских спортивных школ, 2 объектов культуры и 6 здравоохранения. Также в бюджете предусмотрены финансы под строительство и капрепонт школ и детских садов и развитие объектов улично-дорожной сети. А в случае поступления дополнительных субсидий в Екатеринбурге будут реализовываться и другие проекты.



«Бюджет должен обеспечивать наиболее приоритетные направления развития мегаполиса. Моя принципиальная позиция – не снижать текущее финансирование социальной сферы», - отметил мэр.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»