Свердловский Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по вопросам пользования услугами такси и каршеринга

17:11 | 8.11.2019

Фото: autodromo.ru

В Свердловский области с 11 по 25 ноября будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.



Также уральцы смогут получить консультацию по вопросам качества и безопасности транспортных услуг.



Задать интересующие вопросы о такси и каршеринге свердловчане смогут позвонив по номеру Областного Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (343) 374-14-55, а также по другим телефонам «горячей линии». С полным списком номеров можно ознакомиться на официальном сайте свердловского Роспотребнадзора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»