В свердловском ГСУ полицейского главка состоялось важное назначение

16:33 | 8.11.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

У начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области Владимира Миронова появился новый заместитель. Как стало известно veved.ru, им назначена подполковник юстиции Светлана Кононова.



По информации издания, она призвана усилить работу подразделения на фоне информации, появившейся весной этого года об увольнении по собственному желанию замначальников ГСУ Алексея Полупанова и Павла Пестова, а также заместителя начальника отдела по расследованию бандитизма и преступлений, совершенных ОПГ следственной части ГСУ Евгения Чеглакова.



Известно, что с 2014 по 2017 год Светлана Кононова возглавляла следственный отдел ММО МВД РФ «Заречный», в 2018 аналогичное подразделение в ОВД Асбеста, затем перевелась в ГСУ, где недавно и получила повышение.



Бывшие коллеги Светланы Кононовой по службе в Заречном отмечают её как крайне профессионального сотрудника, который умеет «рыть» и доводить расследование уголовных дел до логического конца.

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