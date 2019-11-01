Новости дня
16:33 | 8.11.2019
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
В свердловском ГСУ полицейского главка состоялось важное назначение
По информации издания, она призвана усилить работу подразделения на фоне информации, появившейся весной этого года об увольнении по собственному желанию замначальников ГСУ Алексея Полупанова и Павла Пестова, а также заместителя начальника отдела по расследованию бандитизма и преступлений, совершенных ОПГ следственной части ГСУ Евгения Чеглакова.
Известно, что с 2014 по 2017 год Светлана Кононова возглавляла следственный отдел ММО МВД РФ «Заречный», в 2018 аналогичное подразделение в ОВД Асбеста, затем перевелась в ГСУ, где недавно и получила повышение.
Бывшие коллеги Светланы Кононовой по службе в Заречном отмечают её как крайне профессионального сотрудника, который умеет «рыть» и доводить расследование уголовных дел до логического конца.
© «Вечерние ведомости»
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