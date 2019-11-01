Виновата мать: в Каменске-Уральском в результате ДТП госпитализированы женщина и ее 8-месячный ребенок

По факту ДТП, произошедшем в Каменске-Уральском, проводится проверка. Известно, что на данный момент решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за необдуманность действий и создание ситуации, опасной для жизни и здоровья ребенка.Напомним, инцидент произошел в Каменске-Уральском утром 6 ноября. На нерегулируемом перекрестке улиц Алюминиевая-Железнодорожная водитель автомобиля «Ауди Q7» допустил наезд на 31-летнюю женщину, которая везла в коляске своего 8-месячного ребенка. Мать пересекала проезжую часть улицы Железнодорожная справа налево по ходу движения автомобиля.В результате ДТП женщина находится на амбулаторном лечении, а ребенок госпитализирован в отделение детской хирургии.Обстоятельства произошедшего выясняются.