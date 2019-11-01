В Екатеринбурге наградят лауреатов премии «Офицеры России»

Члены оргкомитета

В Екатеринбурге 13 декабря на площадке Окружного дома офицеров состоится торжественная церемония вручения федеральной премии «Офицеры России» – этой высокой награды удостаиваются люди, посвятившие свою жизнь служению Отечеству. Почётную награду получают военнослужащие, сотрудники силовых и контрольно-надзорных ведомств, общественные, ветеранские и правозащитные организации, а также представители СМИ, деятели культуры, искусства и спорта.Сегодня, 8 ноября, состоялся оргкомитет по проведению торжественной церемонии. В течение нескольких дней ведомства и организации подготовят ходатайства о награждении их сотрудников и отличившихся граждан, которым будет вручена премия. Фамилии будут оглашены непосредственно в ходе церемонии. Обсуждается, что 13 декабря в Екатеринбург для участия в церемонии прилетит генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В самом начале мероприятия состоится возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан» на площади Советской армии.Отметим, что церемония вручения премии «Офицеры России» в Екатеринбурге состоится уже в 4-ый раз, первый раз она проходила в 2016 году. В 2018 году лауреатами премии стали 72 человека в 15 номинациях. Так, например, лауреатом в номинации «За объективность и открытость при освещении в средствах массовой информации» стал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Вместе с главой пресс-службы региональной полиции на сцену также были приглашены его коллеги из Управления федеральной службы судебных приставов Юлия Пьянкова, представители ЦВО и ГУФСИН Сергей Шорин и Феликс Соломонович, а также главный редактор интернет-издания «Вечерние ведомости» Иван Морозов.