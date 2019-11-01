В столице Урала запускается новый сервис заказа такси

В Екатеринбурге появится новый сервис заказа такси «Ситимобил», главный офис которого находится в Москве. Филиалы данного сервиса работают уже в девяти городах России.На данный момент «Ситимобил» активно привлекает уральских водителей в свой коллектив. Требования к потенциальным сотрудникам вполне стандартные: стаж вождения от трех лет, ВУ, наличие устройства на базе Android с выходом в Интернет и уверенное вождение.