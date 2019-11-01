На трассе Екатеринбург – Курган затруднено транспортное движение

14:49 | 8.11.2019

Фото: yandex.ru/images

На 55-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган из-за ремонта железнодорожных путей затруднено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.



Как отметили в ведомстве, ремонтные работы будут проводиться с 8 по 11 ноября. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и ПДД. Также стоит заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»