В Свердловской области наградят 14-летнего героя, спасшего девочку

14:28 | 8.11.2019

Фото: kp.ru

В Свердловской области 14-летний Дмитрий Апресов будет представлен к награде МЧС России за спасение девочки, провалившейся под лед.



Как сообщает региональное ГУ МЧС, событие произошло 3 ноября на Старом городском пруду города Дегтярска.



В ведомстве рассказывают, что Дима с девятилетним товарищем Сашей гуляли недалеко от пруда, когда услышали крики о помощи. Как оказалось, примерно в 15 метрах от берега пруда, глубина которого достигает трех метров, находилась девочка по грудь в воде, ухватившаяся за кромку льда. Рядом с ней на льду была ее подруга.



Александр побежал за помощью, а Дмитрий самоотверженно кинулся спасать девочку, находящуюся в воде. В это время вторая девочка добралась до берега на четвереньках. Сообщается, что, когда Дима подал руку провалившейся под воду, лед не выдержал нагрузки и молодой человек также оказался в воде. Быстро сориентировавшись, юноша создал опору для девочки, ухватившись за кромку льда, и пострадавшая смогла выбраться на поверхность и отправиться на берег.



Затем Дима попытался сам выбраться из воды, но на это у него ушло три попытки – каждый раз лед проламывался. Однако, молодой человек смог достичь берега целым и невредимым.



О поступке ребята никому не рассказывали. Об инциденте стало известно лишь после того, как родители девочки обратились в школу №16, где учатся герои, с просьбой о поощрении мальчиков.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»