Из шламонакопителя на Черноисточинском водохранилище вывезли 16 тысяч тонн шлама

14:09 | 8.11.2019

В ходе рекультивации шламонакопителя станции водоподготовки ООО «Водоканал-НТ», из которого ранее стоки попадали в Черноисточинское водохранилище, вывезено более 16 тысяч тонн шлама. Из них в 2018 году – 10 тысяч тонн, в этом году – 6,5 тысячи тонн, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.



Работы ведутся в рамках утвержденного губернатором Свердловской области комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ (являются источником питьевой воды для Нижнего Тагила), рассчитанного до 2024 года.



Шламонакопитель был выведен Водоканалом из технологической схемы и в настоящее время не используется. Чтобы полностью исключить попадание сточных вод из шламонакопителя в водохранилище, «Водоканал-НТ» ведет работы по вывозу накопленного шлама. Отходы отправляют на городские очистные сооружения.



Несмотря на то, что на сегодняшний день сток воды из шламонакопителя в водохранилище полностью прекращен, работы по его очистке будут продолжены, поскольку она не проводилась с 80-х годов прошлого века.



«На мероприятия по экологической реабилитации водохранилища мы планируем получить из федерального бюджета около 500 миллионов рублей. Пока комплексный план реабилитации реализуется за счет средств области и местного бюджета. Одно из крупных мероприятий – капитальный ремонт Черноисточинской плотины обошелся в более чем 54 миллиона рублей", – сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев.

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