Новости дня
13:42 | 8.11.2019
Депутат свердловского ЗакСобрания празднует юбилей
Как стало известно veved.ru, Александр Коркин, несмотря на день рождения, сегодня находится у себя в избирательном округе в городе Ирбит, где поздравляет сотрудников полиции с их приближающимся профессиональным праздником, а также в связи со 100-летием городского отдела образования. Депутат вручает благодарственные письма и почетные грамоты отличившимся педагогам и сотрудникам органов внутренних дел.
Свои поздравления Александру Коркину через «Вечерние ведомости» передают его друзья и коллеги.
Депутат Государственной думы РФ Игорь Торощин: «Мой дорогой друг, коллега и соратник! От всей души поздравляю с 35-летним юбилеем! Уже много лет я знаю тебя как ответственного, принципиального и целеустремленного человека, готового работать и день, и ночь на благо жителей Свердловской области. В этот день я желаю тебе иметь неиссякаемый запас энергии, крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть твой дом всегда будет наполнен детским смехом, а семья будет надежной поддержкой и опорой во всех делах и начинаниях. Удачи и отличного настроения!»
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер: «От всей души поздравляю своего коллегу с днём рождения! Знаю Александра, как гиперактивного депутата, постоянно ведущего встречи со своими избирателями, постоянно работающего с территорией и помогающего людям. Постоянно занимается работой и с администрациями МО, борется за выделение дополнительных средств для расходных полномочий городов. Буквально выбивает средства на строительство новых школ и спортивных площадок. Саня, ты просто молодец! С днём рождения!!!»
Глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов: «Александр Коркин – простой парень из туринского села Городище. Его на выборах поддержали люди, потому что он всегда в гуще народа, всегда реагирует на просьбы граждан и не остается безучастным к их проблемам, знает едва ли не каждую бабушку у себя на территории. В нем нет зазнайства, которое, к сожалению, присуще некоторым из депутатов. Александр, желаю тебе здоровья, успехов и политической карьеры – на благо избирателей Тавды и всего и Восточного управленческого округа.
Помощник депутата Александра Коркина Сергей Скерсь: «Наверное, тяжело одновременно быть и другом и начальником, но ты справляешься с этой миссией на отлично, впрочем, как и со всеми насущными делами. В этот день я хочу пожелать тебе дальнейшего политического роста, плодотворной работы на благо жителей Свердловской области, восхищения жизнью, насыщенных будней и увлекательных выходных. Пусть в твою дверь стучатся только добрые новости. Желаю, чтобы рядом с тобой всегда были самые родные, любимые и преданные люди. С днем рождения, друг!»
Редакция издания «Вечерние ведомости» присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру успехов в многогранной депутатской деятельности, неиссякаемой энергии и вдохновения, новых идей и начинаний.
© «Вечерние ведомости»
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