Сотни новых автобусов появятся в Екатеринбурге к 2023 году

13:29 | 8.11.2019

К 2023 году в Екатеринбурге появится 200 новых автобусов. Мэрия Екатеринбурга планирует закупить 100 машин уже в первой половине 2020 года, однако пока у городской администрации есть деньги только на 50.



Предполагается, что процесс будет организован частично и за счёт областного бюджета. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский добавил, что автобусы могут взять в лизинг.



Кроме автобусов в ближайшей перспективе город получит и новые трамваи. Область поможет купить Екатеринбургу еще пять вагонов. Конкурс на их закупку будет объявлен в декабре 2019 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»