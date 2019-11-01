В Свердловской области судят отца, убившего сына из-за денег

13:18 | 8.11.2019

Фото: ural.kp.ru

В Новоуральске судят Олега Ясакина, которого обвиняют в убийстве собственного сына.



Напомним, в конце августа Ясакин с женой распивали алкоголь на кухне. На тот момент сын являлся безработным, соответственно денег в семье не хватало. Это злило Ясакина, алкоголь усугубил ситуацию.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что обвиняемый ударил сына ножом в грудь, задев жизненно важные органы. Потерпевший скончался на месте от большой кровопотери.



Олег Ясакин свою вину не признает. Новоуральский суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»