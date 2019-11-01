К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге на месте хлебзавода построят большой комбинат питания

12:51 | 8.11.2019

Фото: google.ru/maps

В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 построят большой комбинат питания. По словам мэра Александра Высокинского, для предприятия рассматривается площадка на улице 8 Марта, где сейчас находится екатеринбургский хлебокомбинат «Всеслав» (хлебзавод № 6).



Новый цех питания начнут проектировать в 2020 году, а в 2021 году его должны построить. Сколько денег на это придется потратить – пока неизвестно. По словам Высокинского, предприятие рассчитано на изготовление 50 тысяч порций в день.



Отмечается, что комбинат также будет обслуживать местные школы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»