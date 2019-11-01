В Екатеринбурге пропала женщина

12:30 | 8.11.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 31-летнюю Марину Головину. С 5 ноября её местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, тёмно-русые длинные волосы, зелёные глаза. В день исчезновения была одета в ярко-зелёную куртку, синие джинсы и коричневые ботинки.



Если вы видели пропавшую женщину или владеете информацией о её примерном местонахождении – сообщите об этом инфоргу поиска Юлии по номеру телефона 8-904-163-99-57.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»