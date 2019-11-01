В Серове оштрафовали женщину за подключение к электросети

11:53 | 8.11.2019

Фото: yandex.com.tr

Должницу из Серова оштрафовали на 10 тысяч рублей за подключение к электросети в обход законодательства.



Как сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс», женщина не оплачивала счета за электроэнергию в течение трех лет и пыталась подключиться к электричеству даже после того, как его ограничили за неуплату.



Известно, что за три года долг вырос до 28 тысяч рублей. Компания ограничила подачу электричества в квартире женщины, но должница пыталась самостоятельно подключиться обратно. После того, как данный факт был зафиксирован, представители «ЭнергосбыТа» совместно с правоохранительными органами инициировали проверку.



Впоследствии дело было передано в суд, который оштрафовал должницу на 10 тысяч рублей. Помимо прочего, женщине необходимо в полной мере оплатить долг. Повторная попытка самовольного подключения повлечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей.



Энергетики напоминают, что вмешательство в работу электросетей грозит не только административным делом, но и может стать причиной пожара и привести к другим несчастным случаям.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»