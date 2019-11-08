В Лесном жители десятков домов остались без электричества

11:37 | 8.11.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Сегодня, 8 ноября, в свердловском поселке Лесной отключили электричество из-за проведения плановых ремонтных работ. Неудобства задели жителей десятков домов.



Так, подача электроэнергии приостовлена с 9:00 до 17:00 в домах на Восточном проезде (дома 4 - 13) и улице Дзержинского (дома 28 и 30).



С 10:00 электричество также отключили в поселке Чащавита на улице Клубная, 6-16 и Краснофлотская, 16-29. Как рассказали в пресс-службе администрации послека, свет здесь вернётся только после окончания работ.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»