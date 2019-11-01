В Свердловской области ищут гастарбайтера, сбежавшего из колонии

В Свердловской области ищут Ражабова Жамолиддина Нормаматовича, который сбежал из колонии-поселения №45 в поселке Восточном Камышловского муниципального района.Как сообщается на сайте ГУФСИН, осужденный пропал накануне вечером. Среди особых примет значится рост 195 см. На сайте ведомства указано, что отсутствие Ражабова зафиксировано в 21:20. Беглеца осудили по ст. 127 ч. 2 УК РФ «Незаконное лишение свободы».Если вам что-то известно о местонахождении Ражабова, просим позвонить по тел.: 359-56-11 или 02. Силовики гарантируют конфиденциальность звонившего.