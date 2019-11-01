Новости дня
11:09 | 8.11.2019
Фото: advoks.ru
В Свердловской области ищут гастарбайтера, сбежавшего из колонии
Как сообщается на сайте ГУФСИН, осужденный пропал накануне вечером. Среди особых примет значится рост 195 см. На сайте ведомства указано, что отсутствие Ражабова зафиксировано в 21:20. Беглеца осудили по ст. 127 ч. 2 УК РФ «Незаконное лишение свободы».
Если вам что-то известно о местонахождении Ражабова, просим позвонить по тел.: 359-56-11 или 02. Силовики гарантируют конфиденциальность звонившего.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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