Екатеринбургские полицейские задержали дебошира, напавшего на кондуктора в автобусе

10:09 | 8.11.2019

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полицейские задержали мужчину, причастного к конфликту с кондуктором маршрутного автобуса №25 в Екатеринбурге. Инцидент произошел ее второго ноября.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, задержанным оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения, работающий слесарем.



Напомним, в салоне автобуса между 23-летним кондуктором и 33-летним пассажиром произошла словесная перепалка. В итоге пассажир нанес несколько ударов работнику автотранспортного предприятия и скрылся.



Как пояснил сам задержанный, причиной его поступка стало нецензурное высказывание в его адрес со стороны кондуктора. Сейчас подозреваемый признал свою вину и раскаялся в своем поступке.



В отношении гражданина возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).

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